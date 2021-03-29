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  29 марта 2021
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В Душанбе стартовало заседание старших должностных лиц «Сердце Азии - Стамбульский процесс»

CentralAsia (TJ) -  Сегодня в Душанбе состоялось заседание старших должностных лиц «Сердце Азии - Стамбульский процесс». Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Заседание началось приветственными выступлениями первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана Хусрава Нозири и заместителя министра иностранных дел Афганистана Мирвайса Наб в качестве сопредседателей.

В заседании приняли участие представители стран-участниц и стран-доноров, международных и региональных организаций, международных финансовых институтов.

Участники мероприятия рассмотрели проект Душанбинской декларации - итогового документа девятой Министерской конференции «Сердце Азии - Стамбульский процесс».

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