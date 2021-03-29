В Кении умерла бабушка Барака Обамы
- Азия и мир, общество
- 15:45, 29 марта 2021
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CentralAsia (CA) - В Кении скончалась бабушка бывшего президента США Барака Обамы — Сара Обама.
Она была третьей женой дедушки Барака Обамы по отцовской линии.
Ее дочь Марсат Оньянго сообщила, что ее мать находилась в плохом состоянии здоровья.
Мама Сара, как ее называли местные, взяла на себя инициативу по уходу за нуждающимися в помощи детьми, а также помогала вдовам в деревне Когело в Сиайе.
Губернатор Кисуму Аньянг Ньонго выразил соболезнования жителям Когело, заявив, что покойную маму Сару будут помнить вечно.