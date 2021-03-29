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  29 марта 2021
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В Кении умерла бабушка Барака Обамы

CentralAsia (CA) -  В Кении скончалась бабушка бывшего президента США Барака Обамы — Сара Обама.

Она была третьей женой дедушки Барака Обамы по отцовской линии.

Ее дочь Марсат Оньянго сообщила, что ее мать находилась в плохом состоянии здоровья.

Мама Сара, как ее называли местные, взяла на себя инициативу по уходу за нуждающимися в помощи детьми, а также помогала вдовам в деревне Когело в Сиайе.

Губернатор Кисуму Аньянг Ньонго выразил соболезнования жителям Когело, заявив, что покойную маму Сару будут помнить вечно.

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