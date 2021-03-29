Премьер-министр Словакии объявил об отставке на фоне коронавируса

CentralAsia (CA) - Глава кабинета министров Словакии Игор Матович объявил об отставке. Как стало известно, должность руководителя правительства займет Эдуард Хегер. Переговоры с политиками, входящими в коалицию, о формировании нового кабинета министров должны начаться в понедельник.



Матович сообщил, что «никаких предварительных условий перед началом консультаций никто не ставил».



Причиной правительственного кризиса стало решение Матовича заключить соглашение с Россией о поставках профилактического противокоронавирусного препарата.



В результате в течение короткого времени из правительства Матовича ушли шесть министров.



Эдуард Хегер, экс-министр финансов, который намерен сформировать новый кабинет, заявил: «Я принимаю этот вызов и очень ценю оказанное мне доверие. С поддержкой партнеров по коалиции я намерен провести консультации и с центристами из партии «За людей», обратившись к ним за советом. Я попрошу также о встрече с представителями других партий».



После дискуссий кандидатуры на министерские посты будут представлены президенту республики Чапутовой. Назначение премьера входит в ее конституционные прерогативы.