Причиной смерти пяти студентов в Ташкенте названо отравление угарным газом

CentralAsia (UZ) - В Генеральной прокуратуре прокомментировали причину смерти пяти студентов в Ташкенте. По данным ведомства, студенты отравились угарным газом.



Ранее сообщалось, что 27 февраля в арендованном доме на улице Инжобод в махалле «Фирдавсий» Юнусабадского района были обнаружены тела пятерых студентов.

Как сообщалось, скончались три студента второго курса Ташкентского университета информационных технологий, студент второго курса Сингапурского института развития менеджмента и студент первого курса университета Инха. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 259 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Как уточнили Kun.uz в пресс-службе Генеральной прокуратуры, позже специалисты службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья проверили продукты, которые употребляли студенты. Кроме того, правоохранители допросили хозяина дома и еще одного студента, которого в день трагедии не было дома.

В сотрудничестве со специалистами «Худудгазпойтахт», сотрудники прокуратуры также проверили давление природного газа и состояние погоды на 26-27 февраля.

«Студенты умерли от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности в результате отравления угарным газом», - рассказали в пресс-службы.

Окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы были утверждены 15 марта.

Ранее сообщалось, что 1 марта под председательством заместителя премьер-министра Бехзода Мусаева было проведено видеоселекторное совещание, посвящённое вопросам ведения мониторинга передвижения и условий проживания студентов, совершенствования работы в данном направлении. Рядом министерств было принято совместное постановление, которым предусматривается введение системы изучения в разрезе студентов, проживающих в съёмном жилье и у родственников.

3 марта министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов отвечая на вопросы депутатов, заявил, что каждый ректор несёт личную ответственность за проблемы в вузах. Министр рассказал, о том, как он переночевал в общежитии, и увидел, что там отсутствуют элементарные условия.