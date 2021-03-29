Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29-31 марта этого года посетит Узбекистан с официальным визитом.

В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах, сообщила пресс-служба МИДа.

Кроме того, состоится обмен мнениями по вопросам международной политики и регионального сотрудничества.

В рамках визита предусмотрено проведение первого заседания Узбекско-Венгерского делового совета с участием представителей ведущих компаний Узбекистана и Венгрии.

В соответствии с программой премьер-министр посетит научные и исторические объекты.

Ожидается, что по итогам визита будут подписаны соглашения, направленные на дальнейшее углубление двусторонних отношений в сферах экономики, энергетики, образования и подготовки кадров, культуры, межрегионального сотрудничества, занятости и трудовых отношений.