Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Узбекистан

- Узбекистан, политика
- 18:34, 29 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29-31 марта этого года посетит Узбекистан с официальным визитом.
В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах, сообщила пресс-служба МИДа.
Кроме того, состоится обмен мнениями по вопросам международной политики и регионального сотрудничества.
В рамках визита предусмотрено проведение первого заседания Узбекско-Венгерского делового совета с участием представителей ведущих компаний Узбекистана и Венгрии.
В соответствии с программой премьер-министр посетит научные и исторические объекты.
Ожидается, что по итогам визита будут подписаны соглашения, направленные на дальнейшее углубление двусторонних отношений в сферах экономики, энергетики, образования и подготовки кадров, культуры, межрегионального сотрудничества, занятости и трудовых отношений.