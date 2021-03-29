Гражданка Туркменистана застряла между Турцией и Украиной

CentralAsia (TM) - 21-летняя гражданка Туркменистана О.Ч. несколько дней ночует в аэропортах: ее не впускают в Турцию и Украину. Об этом 29 марта сообщает Туркменский Хельсинский фонд по правам человека.

Сообщается, что в 2018 году женщина прилетела в Турцию по рабочей визе. В 2020 году у нее обнаружили туберкулез, после восьми месяцев лечения ее признали здоровой. В марте 2021 года у девушки истек срок непрерывного проживания в Турции. Она решила выехать в Украину, а затем вернуться.

22 марта О.Ч. с однократной украинской визой вылетела во Львов, а 25 марта вернулась в Стамбул. Но ее не впустили в Турцию и через день вернули обратно во Львов. Причиной депортации значится «угроза, связанная с проблемами со здоровьем». Оказалось, что когда гражданка Туркменистана заболела туберкулезом, ее внесли в список людей, которым запрещен въезд в Турцию. О.Ч. показала пограничникам медицинские документы о выздоровлении, но это не заставило их переменить решение.

Во Львове девушку отказываются пускать на территорию Украины, потому что она имела лишь однократную визу. Ее несколько дней держат в маленькой комнате без воды и еды и обещают отправить, «скорее всего, в Минск». Авиасообщение между Украиной и Туркменистаном прекращено с весны 2020 года из-за COVID-19.

«Адвоката и переводчика мне не предоставили. Нет возможности ни поспать, ни помыться по-человечески», — сообщила О.Ч. правозащитникам.

В настоящее время правозащитники ищут для О.Ч. турецкого адвоката, который будет добиваться исключения ее имени из списка лиц, которым запрещен въезд.