Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите Тюркского совета

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 марта примет участие в работе неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет) в формате видеоконференции.

В ходе предстоящей встречи на высшем уровне, созываемой по инициативе казахстанской стороны, планируется обсудить вопросы дальнейшего расширения и укрепления многоплановых отношений в рамках Тюркского совета.

Ожидается, что глава государства в своем выступлении обозначит инициативы по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества государств объединения в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Государствами-членами совета, образованного 3 октября 2009 года, являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Кроме того, Венгрия участвует в работе Тюркского совета в качестве государства-наблюдателя.

Республика Узбекистан стала полноправным членом в 2019 году и впервые в этом статусе приняла участие в Бакинском саммите организации, состоявшемся 15 октября того же года.

Высший орган Тюркского совета - Совет глав государств. Постоянно действующий исполнительный орган – Секретариат, который располагается в городе Стамбуле.

Кроме того, под эгидой ССТГ действуют Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Парламентская Ассамблея тюркоязычных государств (ТюркПА) и Фонд тюркской культуры и наследия, Международная Тюркская академия и Деловой совет.