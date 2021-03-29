С нового учебного года ученики Узбекистана перейдут на дуальное образование

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 2021/2022 учебного года система профессионального образования внедрит принцип дуального образования. Ученики будут изучать теорию на базе образовательной организации, а практику проходить на рабочем месте, сообщается в постановлении правительства, принятого 29 марта текущего года.

Как уточнили в Минюсте, для организации дуального образования хокимиятами и заинтересованными министерствами выявляется потребность в кадрах среднего звена и готовится предложение.

Министерство высшего и среднего специального образования ежегодно до 1 июля будет определять образовательные учреждения, которые станут готовить кадры по дуальной системе. Принимать учеников эти учебные заведения будут в соответствии с установленными квотами.

Образовательные учреждения заключат договора с организациями, нуждающимися в кадрах. Договор также будет заключен между организацией и учеником, причем для него в организации должна быть выделена определенная должность.

Ученики не менее двух дней в неделю будут проходить обучение, а в остальные дни – работать. За дни работы им будет начисляться плата.