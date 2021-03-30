Всемирный банк прогнозирует рост экономики Монголии на 6,8 % в 2021 году и на 7,2 % в 2022 году

CentralAsia (MNG) - «Прогнозируется, что экономика Монголии восстановится в 2021 году, поскольку меры стимулирования будут поддерживать внутренний спрос, негативное влияние мировой экономики уменьшится, а предприятия и потребители приспосабливаются к новым нормам жизни в условиях пандемии по мере развертывания вакцин», - сообщил Всемирный банк в своем последнем экономическом отчете по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону (EAP), опубликованном 25 марта.

В отчете «Неравномерное восстановление» основное внимание уделяется вакцинации, налоговой политике и политике в области изменения климата. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Монголии на 6,8 процента в 2021 году после документального подтверждения экономического спада выше среднемирового уровня (5,4 процента). Но ожидается, что его новый комплексный план действий на 10 триллионов тугриков, выпущенный правительством Монголии для предотвращения рисков для здоровья, связанных с COVID-19, и стимулирования экономического восстановления, будет стимулировать инвестиции и производство нематериального сектора за счет целевых политических займов. И экономика Монголии, по прогнозам, вырастет до 6,8 процента в 2021 году, а в дальнейшем вырастет до 7,2 процента в 2022 году и 7,1 процента в 2023 году.

«В Монголии в 2021 году возобновление инвестиций в горнодобывающий сектор должно привести к положительному росту. В краткосрочной перспективе меры по оказанию помощи будут сдерживаться растущим дефицитом правительства. Его план бюджетной консолидации предусматривает среднесрочную корректировку, но сохраняет текущие меры поддержки до середины 2021 года», - говорится в отчете.

Ожидается, что восстановление мировой экономики и рост цен на сырьевые товары будут стимулировать прямые иностранные инвестиции и производство в горнодобывающей промышленности и других зависимых от нее секторах, включая транспорт. Однако дальнейшее увеличение числа случаев COVID-19 во всем мире и внутри страны может серьезно подорвать восстановление, предупредил Всемирный банк.

В отчете содержится призыв к действиям по сдерживанию болезни, поддержке экономики и экологическому восстановлению. Согласно докладу, при текущих запасах и распределении вакцин промышленно развитые страны, вероятно, достигнут более 80-процентного охвата населения к концу 2021 года, в то время как развивающиеся страны достигнут лишь около 55-процентного охвата.

«Нам как никогда необходимо международное сотрудничество, чтобы сдержать болезнь, поддержать экономику и озеленить восстановление», - сказал Аадитья Матту, главный экономист EAP Всемирного банка. «Китай может сыграть жизненно важную роль, экспортируя больше медицинских товаров, увеличивая их потребление и принимая более решительные меры по борьбе с изменением климата. И это тоже выиграет от более безопасного мира и более сбалансированного роста».

Только Китай и Вьетнам переживают V-образный отскок, где объем производства уже превысил докандемический уровень. В других крупных странах объем производства оставался в среднем примерно на 5 процентов ниже докандемического уровня. Больше всего пострадали островные государства Тихого океана. Экономические показатели зависели от эффективности сдерживания вирусов, способности воспользоваться возрождением международной торговли и способности правительств оказывать финансовую и денежную поддержку.

В 2020 году бедность в регионе перестала сокращаться впервые за десятилетия. По оценкам, 32 миллиона человек в регионе не смогли избежать бедности (при черте бедности 5,5 долларов США в день) из-за пандемии.

«Экономический шок, вызванный пандемией COVID-19, остановил сокращение бедности и рост неравенства, - отметила вице-президент Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Виктория Кваква. «По мере того, как страны начнут восстанавливаться в 2021 году, им необходимо будет принять срочные меры для защиты уязвимых групп населения и обеспечения инклюзивного, экологичного и устойчивого восстановления».

Неравенство усилилось из-за пандемии и связанных с ней отключений, а также из-за неравного доступа к социальным услугам и цифровым технологиям. В Монголии и других странах вероятность обучения детей из беднейших двух пятых домохозяйств на 20 процентов ниже, чем у детей из одной пятой беднейших домохозяйств.

Ожидается, что рост в регионе ускорится с 1,2 процента в 2020 году до 7,5 процента в 2021 году. Ожидается, что в 2021 году Китай и Вьетнам вырастут еще сильнее, на 8,1 процента и 6,6 процента, соответственно, по сравнению с 2,3 процента и 2,9 процента. в 2020 году. Другие крупные экономики, более пострадавшие от кризиса, будут расти в среднем примерно на 4,6 процента, что немного медленнее, чем докризисный рост. Ожидается, что восстановление будет особенно продолжительным в островных экономиках, зависящих от туризма.

В отчете содержится призыв к международному сотрудничеству в производстве и утверждении вакцин, а также в распределении вакцин в зависимости от необходимости для сдерживания COVID-19. Фискальная координация усилит коллективное воздействие, потому что некоторые правительства, как правило, недостаточно стимулируют. Ожидается, что помимо совместного сокращения выбросов международная помощь поможет более бедным развивающимся странам принять более серьезные меры по борьбе с изменением климата.

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