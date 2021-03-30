Сборная Монголии прибыла в Японию перед отборочным матчем чемпионата мира

CentralAsia (MNG) - В пятницу, 26 марта, сборная Монголии прибыла в Японию в преддверии отборочного матча второго раунда чемпионата мира по футболу FIFA в Катаре 2022 ™.
Сборная Монголии прибыла в Японию после тренировочного сбора в Турции. Команда начнет тренировки в Тибе в субботу 27-го, а затем встретится с SAMURAI BLUE (Сборная Японии) на Fukuda Denshi Arena во вторник, 30-го марта, -сообщает jfa.jp.
«Я узнал о долгосрочных целях JFA, когда посетил Японию на семинаре JFA в 2018 году, и я надеюсь, что они достигнут своих целей. Для меня большая честь встретиться с такой страной, и игроки очень заинтересованы в этом матче. Мы продемонстрирует стабильную игру и докажет, что мы преодолели различные трудности вне футбола», -говорит тренер сборной Монголии Растислав Бозик(Словакия).
Состав сборной Монголии:
Вратари
1 Мөнх-Эрдэнэ ЭНХТАЙВАН (Атлетик 220)
22 Мөнхболд БАЛДОРЖ (SP Falcons)
16 Сайханчулуун АМАРБАЯСГАЛАН (ФК Улан-Батор)
Защитники
23 Цэдэнбал НОРЖМОО (Эрчим)
17 Даваажав БАТТӨР (Эрчим)
20 Билгуун ГАНБОЛД (Эрчим)
7 Төмөр-Очир ЦЭРЭНДОВДОН (Эрчим)
12 Оюунбаатар ОТГОНБАЯР (город Улан-Батор)
2 Төгөлдөр ГАЛТ (Эрчим)
3 Баярцэнгэл ПУРЭВДОРЖ (Атлетик 220)
5 Хаш-Эрдэнэ ТУЯА (Дерен)
Полузащитники
10 Цэнд-Аюуш ХУРЭЛБААТАР (СП Соколы)
19 Батхишиг МЯГМАР (СП Соколы)
8 Энхбилэг ПУРЭВДОРЖ (Атлетик 220)
15 Гал-Эрдэнэ СОЁЛ-ЭРДЭНЭ (Эрчим)
21 Тэмуужин АЛТАНСУХ (Атлетик 220)
6 Нармандах АРТАГ (г. Улан-Батор)
18 Гантогтох ГАНТУЯА (город Улан-Батор)
24 Хосбаяр ЭРДЭНЭ-ОЧИР (Хангарид)
14 Балжинням БАТБОЛД (ФК Улан-Батор)
4 Дөлгөөн AMARAA (Дерен)
Нападающие
11 Наранболд НЯМ-ОСОР (Атлетик 220)
9 Мижиддорж ОЮУНБААТАР (город Улан-Батор)
13 Ганбаяр ГАНБОЛД (Академия Пушкаш / Венгрия)