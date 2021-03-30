Rio Tinto назначила монгольскую женщину своим директором в Монголии

CentralAsia (MNG) - Группа компаний Rio Tinto назначила Х. Амаржаргала своим главным операционным директором в Монголии.

Х. Амаржаргал с 2008 года заняла руководящие должности в азиатской геологоразведочной группе Rio Tinto и подразделениях Оюу-Толгой, угли и алмазов компании Rio Tinto с 2008 года.

Она работала советником по развитию бизнеса в Азии исследовательской группы Rio Tinto, генеральным советником по стратегическому развитию Оюу-Толгой, руководителем персонала группы компаний Rio Tinto по добыче меди и алмазов и заместителем директора Rio Tinto в Монголии. Имеет опыт работы в каждой из них.

Х. Амаржаргал — юрист по профессии и заняла руководящие должности в штаб-квартире Rio Tinto в Монголии и Лондоне в областях разведки, стратегии, торговли, коммерции и права.

На этой неделе правительство Монголии сядет за стол переговоров с Rio Tinto.

В связи с этим в Монголию прибыла делегация во главе с директором Copper Group этой компании Б. Болдом, которая находится в изоляции из-за ситуации с Covid-19. Согласно официальным источникам, переговоры между Rio Tinto и правительством Монголии начнутся позже на этой неделе.

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