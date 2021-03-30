Собралась совместная рабочая группа Монголии и Индии по поставкам коксующегося угля

CentralAsia (MNG) - Совместная монгольско-индийская рабочая группа по вопросам поставок коксующегося угля провела онлайн-заседание 25 марта.

На встрече присутствовали посол Монголии в Индии Г.Ганболд и посол Индии в Монголии М.П. Сингх, а также представители Министерства горной и тяжелой промышленности Монголии, Министерства стали Индии, Управления минеральных ресурсов и нефти Монголии, Управления стали Индии. Компании RINL и Tata Steel из Индии и АО «Эрдэнэс Таван Толгой» обменялись мнениями о возможности экспорта коксующегося угля в Индию.

Индийская ассоциация обогатителей угля и Монгольская угольная ассоциация также провели онлайн-встречу 10 февраля, чтобы обсудить содержание и качество коксующегося угля АО «Эрдэнэс Таван Толгой». Монгольская сторона также доставила образец коксующегося угля в Управление стали Индии (Steel Authority of India - SAIL).

Совместная рабочая группа работает над подготовкой образца для подробного лабораторного анализа и обсуждения профессиональной комиссией для принятия решения о долгосрочной и устойчивой закупке коксующегося угля из Монголии.

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