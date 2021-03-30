Монголия будет сотрудничать с Францией в привлечении медицинских специалистов к программам последипломного образования

CentralAsia (MNG) - 26 марта министр образования и науки Л.Энх-Амгалан принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Монголии Филиппа Мерлена.

В 2015 году был подписан меморандум о сотрудничестве между секторами образования Монголии и Франции, по которому ежегодно 10 студентов получают стипендии для аспирантов. Были выдвинуты запросы на увеличение количества студентов, участвующих в стипендии, на подготовку кадров в области горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, науки, творческой индустрии, транспорта и логистики, а также для оказания поддержки в развитии исследовательских университетов, Монгольской академии наук и институтов как кластера.

Стороны также будут сотрудничать в изучении языков и культуры, их продвижении через колледжи и ассоциации учителей.

Выразив благодарность за всестороннюю поддержку деятельности совместной средней школы Монголии и Франции, посол сообщил, что правительство Франции уделяет особое внимание продлению виз для монгольских студентов во Франции, а также решению их жилищного вопроса во время пандемии.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения