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  30 марта 2021
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Постановление подкомиссии об иммунитете депутатов в парламенте Монголии

CentralAsia (MNG) -  На заседании 24 марта Постоянный комитет по государственному устройству утвердил положение Подкомитета по иммунитету депутатов.

Глава подкомитета Н.Энхболд сообщил: «При разработке правила подкомитета было проведено сравнительное исследование правовой среды и опыта некоторых зарубежных стран, регулирующих деятельность комитета по депутатской неприкосновенности. В частности, были изучены правовая среда, функции, процедуры и опыт структурных подразделений, отвечающих за неприкосновенность членов высших законодательных органов Австралии, Германии, Венгрии, Южной Кореи и России. При необходимости может быть проведено прямое подробное исследование».

Основная функция подкомитета состоит в изучении, внесении предложений и заключений по предложениям от организаций и должностных лиц, указанных в законе, по вопросам, связанным с досрочным роспуском Парламента, отстранением депутатов от должности и отзывом депутатов.

В ходе встречи постоянный комитет поддержал изменение состава Подкомитета по спискам избирателей и контролю за регистрацией.

Основываясь на соответствующих положениях Парламентского акта и Закона о парламентской процедуре, проект постановления предусматривает освобождение заместителя премьер-министра С.Амарсайхана от подкомитета и назначение депутата Г.Ганболда членом подкомитета.

Постоянная комиссия единогласно поддержала проект постановления и решила обсудить его на пленарном заседании.

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