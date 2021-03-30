В следующем месяце все монгольские фермеры будут вакцинированы от COVID-19

CentralAsia (MNG) - В сотрудничестве с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и Министерством здравоохранения Улан-Батор приступил к организации вакцинации фермеров, работающих в сельской местности, которые хотят пройти вакцинацию.

26 и 27 марта более 900 фермеров прошли вакцинацию перед выходом на работу в сельскую местность.

В будущем мы продолжим полную вакцинацию всех фермеров по всей стране, и, по оценкам, около 14 000 человек смогут получить первую дозу вакцины к 15-му числу следующего месяца, -говорится в сообщении ведомства.

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