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  30 марта 2021
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В Москве прошла встреча начальников генеральных штабов Узбекистана и России

CentralAsia (UZ) -  В Москве 29 марта состоялась встреча начальников генеральных штабов России и Узбекистана Валерия Герасимова и Шухрата Халмухамедова. Стороны обсудили перспективы российско-узбекистанского военного сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Наше взаимодействие в военной области является важным фактором сохранения региональной стабильности. Мы намерены развивать его и дальше», – сказал Валерий Герасимов на переговорах.

По его словам, в Министерстве обороны РФ рассматривают Узбекистан как стратегического партнера России в Центрально-Азиатском регионе.

«Отношения между нашими государствами носят союзнический характер, а народы России и Узбекистана связаны многовековыми узами дружбы», – отметил начальник Генерального штаба ВС РФ.

Он предложил в ходе встречи подвести итоги двустороннего сотрудничества и наметить перспективы дальнейших действий, а также поздравил коллегу с назначением на должность начальника Генерального штаба – первого заместителя министра обороны Вооружённых сил республики и пожелал ему успехов в службе.

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