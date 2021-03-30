В Англии смягчили карантин

CentralAsia (CA) - В Англии после двухмесячного карантина её жителям можно заниматься спортом на свежем воздухе, встречаться на улице с друзьями. При этом рекомендация работать дистанционно не снята, пользоваться общественным транспортом просят только по необходимости.



Как сообщает Euronews, власти предпочитают давать осторожные прогнозы на ближайшее будущее, несмотря на то, что первую дозу вакцины от коронавируса получили в Великобритании 30 миллионов человек, то есть 60 % взрослого населения.



Во французских реанимационных отделениях в понедельник был побит октябрьский антирекорд. Президент Макрон продолжает сопротивляться введению общенационального карантина, отмечают обозреватели, несмотря на призывы врачей, учителей и власти соседних стран, которые закрывают границы с республикой.



В понедельник министр здравоохранения разрешил в 19 департаментах, где введён карантин, закрывать класс после первого же подтверждённого случая заражения.



А в Венгрии коронавирусные ограничения продлены до 8 апреля. В стране продолжает действовать комендантский час, рестораны, культурные заведения, магазины и школы остаются закрытыми.



Более 21,6 % населения получили как минимум одну дозу вакцины. В радиоинтервью премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия закупила российскую вакцину Спутник V по совету министра иностранных дел Петера Сийярто, который ещё в 2020 году предвидел сложную ситуацию с поставками западных вакцин.

