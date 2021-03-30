Президент Туркменистана стал членом верхней палаты парламента

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов избран членом Халк Маслахаты. Об этом было объявлено на заседании кабинета министров 29 марта, проведённом самим президентом.

На правительственном заседании приняла участие председатель Меджлиса Гульшат Маммедова, которая «поздравила президента Гурбангулы Бердымухамедова с этим важным событием, а также с избранием в члены Халк Маслахаты, подчеркнув, что за главу государства свои голоса отдали сто процентов избирателей», сообщают государственные СМИ.

63-летний Бердымухамедов, избранный в верхнюю палату парламента от Ахалского велаята, таким образом одновременно стал членом законодательной власти, являясь при этом главой исполнительной власти. Бердымухамедов также является председателем правительства, то есть, премьер министром Туркменистана.

Согласно изменениям в Конституцию, принятым в сентябре прошлого года, в случае если президент Туркменистана по тем или иным причинам не сможет исполнять свои обязанности, до избрания нового президента его полномочия переходят к председателю Халк Маслахаты.

В первоначальном списке 111 кандидатов, объявленном 1 марта этого года, Гурбангулы Бердымухамедов не значился. Но по итогам выборов Центральная избирательная комиссия Туркменистана объявила, что «по Туркменистану было зарегистрировано 112 кандидатов в члены Халк Маслахаты Милли Генгеша».

Изменения и поправки в Конституцию, принятые в сентябре прошлого года, рассматривались экспертами в качестве манёвра для передачи власти сыну президента Сердару Бердымухамедову, который недавно был назначен вице-премьером правительства и председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана, а также стал членом Государственного совета безопасности.