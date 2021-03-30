МВД Узбекистана обвинило избитого блогера в работе на «деструктивные внешние силы»

CentralAsia (UZ) - МВД Узбекистана опубликовало видео, в котором утверждается, что блогер Миразиз Бозоров призывавший убрать из Уголовного кодекса пункт о «гомосексуализме», сам виноват в том, что был избит.

Согласно официальному заявлению МВД, Миразиз Бозоров призывал в социальных сетях провести массовые демонстрации перед соборной мечетью «Хазрати Имам» («Хаст Имам») в Ташкенте и на проспекте Амира Темура людьми с нетрадиционными сексуальными взглядами.

В МВД также заявили, что ранее Бозоров «сознательно игнорировал» правила поведения в обществе, распространяя видео, не типичные для узбекской нации, и «демонстрируя общественности свое извращенное поведение».

«В результате, 28 марта группа наших граждан, посчитавших его неуместные призывы оскорблением, собралась на проспекте Амира Темура в Ташкенте, чтобы высказать свое мнение о ситуации. В результате эти люди совершили массовые беспорядками и поставили под угрозу общественную безопасность. В свою очередь правоохранительные органы оперативно ликвидировали беспорядок и арестовали виновных», - говорится в ролике.

Кроме того, на видео МВД Бозорова официально обвиняют в том, что: «этот человек, действуя при помощи и поддержке деструктивных внешних сил и различных злонамеренных международных неправительственных организаций, пытался пропагандировать гомосексуализм и подобное зло, несмотря на то, что они запрещены узбекским законодательством, и создал атмосферу протеста и нетерпимости».

Ранее сообщалось, что 28 марта в Ташкенте было возбуждено уголовное дело в отношении тех, кто , на проспекте Амира Темура избил поклонников японского аниме и корейской поп-музыки по подозрению в принадлежности к ЛГБТ-активистам по статье «Хулиганство». Между тем 29-летний блогер Миразиз Бозоров, планировавший провести 28 марта на проспекте Амира Темура в центре Ташкента очередное мероприятие в тот вечер был избит группой неизвестных. Он был госпитализирован.