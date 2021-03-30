На утро 30 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1445 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки В Казахстане зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
⠀
В разрезе регионов:
- в городе Алматы – 545;
- в городе Нур-Султан – 204;
- в Алматинской области – 177;
- в Карагандинской области – 92;
- в Западно-Казахстанской области – 76;
- в Актюбинской области – 73;
- в Атырауской области – 63;
- в Акмолинской области – 45;
- в Костанайской области – 38 ;
- в Павлодарской области – 30;
- в Северо-Казахстанской области – 25;
- в Жамбылской области – 25;
- в городе Шымкенте – 13;
- в Кызылординской области – 9;⠀
- в Туркестанской области – 8.
Таким образом, всего в стране выявлено 243 318 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения