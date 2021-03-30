На утро 30 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1445 человек

Казахстан, общество

9:51, 30 марта 2021

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки В Казахстане зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

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В разрезе регионов: - в городе Алматы – 545; - в городе Нур-Султан – 204; - в Алматинской области – 177; - в Карагандинской области – 92; - в Западно-Казахстанской области – 76; - в Актюбинской области – 73; - в Атырауской области – 63; - в Акмолинской области – 45; - в Костанайской области – 38 ; - в Павлодарской области – 30; - в Северо-Казахстанской области – 25; - в Жамбылской области – 25; - в городе Шымкенте – 13; - в Кызылординской области – 9;⠀ - в Туркестанской области – 8. Таким образом, всего в стране выявлено 243 318 случаев коронавируса. Коронавирус в Казахстане Карта распространения