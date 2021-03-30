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  30 марта 2021
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На утро 30 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1445 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки В Казахстане зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- в городе Алматы – 545;

- в городе Нур-Султан – 204;

- в Алматинской области – 177;

- в Карагандинской области – 92;

- в Западно-Казахстанской области – 76;

- в Актюбинской области – 73;

- в Атырауской области – 63;

- в Акмолинской области – 45;

- в Костанайской области – 38 ;

- в Павлодарской области – 30;

- в Северо-Казахстанской области – 25;

- в Жамбылской области – 25;

- в городе Шымкенте – 13;

- в Кызылординской области – 9;⠀

- в Туркестанской области – 8.

Таким образом, всего в стране выявлено 243 318 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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