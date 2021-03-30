В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек

Казахстан, общество

10:03, 30 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За последние сутки от коронавируса в Казахстане выздоровели 863 человека, общее количество вылечившихся достигло 218 031 человека, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Алматы - 27 011; - Нур-Султан - 26 855; - Восточно-Казахстанская область - 20 659; - Павлодарская область - 18 474; - Атырауская область - 17 775; - Карагандинская область - 15 746; - Акмолинская область - 14 513; - Северо-Казахстанская область - 12 562; - Костанайская область - 12 233; - Западно-Казахстанская область - 12 178; - Алматинская область - 11 313; - Жамбылская область - 6064; - Шымкент - 5816; - Актюбинская область - 4569; - Туркестанская область - 4327; - Мангистауская область - 4042; - Кызылординская область - 3894. Коронавирус в Казахстане Карта распространения