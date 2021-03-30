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  30 марта 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За последние сутки от коронавируса в Казахстане выздоровели 863 человека, общее количество вылечившихся достигло 218 031 человека, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 27 011;

- Нур-Султан - 26 855;

- Восточно-Казахстанская область - 20 659;

- Павлодарская область - 18 474;

- Атырауская область - 17 775;

- Карагандинская область - 15 746;

- Акмолинская область - 14 513;

- Северо-Казахстанская область - 12 562;

- Костанайская область - 12 233;

- Западно-Казахстанская область - 12 178;

- Алматинская область - 11 313;

- Жамбылская область - 6064;

- Шымкент - 5816;

- Актюбинская область - 4569;

- Туркестанская область - 4327;

- Мангистауская область - 4042;

- Кызылординская область - 3894.

Коронавирус в Казахстане
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