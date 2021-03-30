В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек
CentralAsia (KZ) - За последние сутки от коронавируса в Казахстане выздоровели 863 человека, общее количество вылечившихся достигло 218 031 человека, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 27 011;
- Нур-Султан - 26 855;
- Восточно-Казахстанская область - 20 659;
- Павлодарская область - 18 474;
- Атырауская область - 17 775;
- Карагандинская область - 15 746;
- Акмолинская область - 14 513;
- Северо-Казахстанская область - 12 562;
- Костанайская область - 12 233;
- Западно-Казахстанская область - 12 178;
- Алматинская область - 11 313;
- Жамбылская область - 6064;
- Шымкент - 5816;
- Актюбинская область - 4569;
- Туркестанская область - 4327;
- Мангистауская область - 4042;
- Кызылординская область - 3894.
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