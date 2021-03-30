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  30 марта 2021
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Младшая дочь Назарбаева привилась от коронавируса
// instagram

CentralAsia (KZ) -  Третья дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева привилась против коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Много разных мнений о вакцинации, и каждый в праве сам принимать решение о ней.
Были на отдыхе, сделала китайскую вакцину, чувствую себя нормально.
Но надо помнить, что главный залог здоровья — это активный образ жизни, солнце и позитивное отношение ко всему», - написала она.


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Публикация от Aliya Nazarbayeva (@aliya_nazarbayeva_official)

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