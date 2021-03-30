Младшая дочь Назарбаева привилась от коронавируса
CentralAsia (KZ) - Третья дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева привилась против коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
«Много разных мнений о вакцинации, и каждый в праве сам принимать решение о ней.
Были на отдыхе, сделала китайскую вакцину, чувствую себя нормально.
Но надо помнить, что главный залог здоровья — это активный образ жизни, солнце и позитивное отношение ко всему», - написала она.
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