Младшая дочь Назарбаева привилась от коронавируса

// instagram

CentralAsia (KZ) - Третья дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева привилась против коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.



«Много разных мнений о вакцинации, и каждый в праве сам принимать решение о ней.

Были на отдыхе, сделала китайскую вакцину, чувствую себя нормально.

Но надо помнить, что главный залог здоровья — это активный образ жизни, солнце и позитивное отношение ко всему», - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aliya Nazarbayeva (@aliya_nazarbayeva_official)

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения