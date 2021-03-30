Число заразившихся коронавирусом в Монголии превысило 8 тысяч

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 30 марта в Монголии официально зафиксировано 8070 заразившихся с начала пандемии коронавируса. За последние сутки в стране выявлен 481 новый случай в ходе ПЦР-тестирования 14 218 человек.

Представитель Минздрава уточнил, что 404 случая были зарегистрированы в Улан-Баторе, в то время, как остальные были подтверждены в регионах.

Выздоровели 4835 пациентов, при этом за последние сутки — 124 человека. На сегодняшний день лечение проходят 1776 пациентов. Тяжелая форма заболевание протекает у 31 человека, 11 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

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