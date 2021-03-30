Таджикистан и Турция подписали Меморандум о сотрудничестве в области дипломатического протокола
- Таджикистан, общество
- 10:24, 30 марта 2021
- Просмотров: 318 English
CentralAsia (TJ) - В Душанбе состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает МИД РТ.
В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних таджикско-турецких отношений в различных сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
По окончании двусторонних встреч были подписаны Меморандум о сотрудничестве в области дипломатического протокола, а также Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на период 2021-2023 годов.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения