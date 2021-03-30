В Ташкенте главу агентства занятости и 12 сотрудников осудили на длительные сроки

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане основатель и директор частного агентства занятости International Job Organization Ш. Абдурахманов приговорен к 9,5 годам лишения свободы.

По данным Верховного суда, приговор в отношении Ш. Абдурахманова, 1993 г.р., и других осужденных вместе с ним руководителей ведомства был оглашен 23 марта в Шайхантахурском районном суде в Ташкенте.

Двенадцать должностных лиц частного агентства занятости International Job Organization в областях и районах были приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 9,5 лет.

Также было принято решение о выплате 17,5 млрд сумов ($1,6 млн) материального ущерба пострадавшим.

«Изъятые по уголовному делу деньги в размере 1 104 778 352 сумов ( $105,3 тыс) и имущество на сумму 12 678 426 462 сум ($1,2 млн) будут направлены на возмещение материального ущерба в пропорциональном порядке», - сказано в сообщении.

5 августа 2020 года Следственный департамент МВД Узбекистана сообщил об аресте родившегося в Кыргызстане в 1993 году и являющегося лицом без гражданства главы компании International Job Organization Шерзода Абдурахманова.