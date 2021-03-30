Суэцкий канал открыт для навигации

CentralAsia (CA) - Вчера 400-метровый контейнеровоз Ever Given был снят с мели, и навигация в Суэцком канале возобновилась после недели простоя.



Как отметили в управляющей каналом компании, на восстановление нормального судоходства потребуется несколько дней. Сейчас у входов в канал возможности пройти через него ждут больше 400 судов.



Также начнется расследование, но пока неизвестно, кто будет вести расследование: Крупный контейнеровоз принадлежит японской компании, идет под панамским флагом, местом происшествия была территория Египта, а ущерб понесли компании из самых разных стран.

23 марта Ever Given перегородило южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялся из Китая в Нидерланды.