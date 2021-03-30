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  30 марта 2021
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Американский рэпер выпускает «Кроссовки Сатаны» с настоящей человеческой кровью. Фото

CentralAsia (CA) -  Американский рэпер и певец Лил Нэс Икс начинает выпуск «Кроссовок Сатаны», на которых имеется изображение бронзовой пентаграммы, перевернутого креста, а в подошве содержится капля настоящей человеческой крови. Об этом пишет CNN.

Эти черно-красные кроссовки, являющиеся результатом сотрудничества между Ли Нэс Иксом и работающей в Нью-Йорке арт-группы MSCHF, были разработаны с использованием модели Nike Air Max 97, однако представители этого производителя спортивной одежды и обуви категорически отрицают свою причастность к разработке.

По данным арт-группы MSCHF, речь идет о выпуске «ограниченной партии» в 666 пар, при этом подошва с воздушным пузырем каждой пары будет содержать 60 кубических сантиметров (2,03 жидкие унции) красных чернил и «одну каплю» человеческой крови. Цена составит 1018 долларов за пару.

В конце прошлой недели «Кроссовки Сатаны» вызвали возмущение у пользователей интернета, и также подверглись критике со стороны целого ряда известных политиков и религиозных деятелей, включая губернатора штата Южная Дакота Кристи Ноэм (Kristi Noem) и евангелического пастора Марка Бернса (Mark Burns). Последний в своем твите назвал выпущенные кроссовки «злом» и «ересью».

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