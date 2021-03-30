За сутки в Узбекистане выявили 146 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 29 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 82682 (+146).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в 8 регионах страны, а также в городе Ташкенте (+115).

За сутки скончались 2 больных коронавирусом, всего летальных исходов с начала пандемии - 628 человек.

Общее количество выздоровевших составило 80 799 (+132), а показатель выздоровления составил 98%.

Из 1255 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находятся в тяжёлом состоянии и 85 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 196 новых случаев коронавируса.