За сутки в Узбекистане выявили 146 случаев коронавируса
- Узбекистан, общество
- 11:22, 30 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - За сутки, 29 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 82682 (+146).
По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в 8 регионах страны, а также в городе Ташкенте (+115).
За сутки скончались 2 больных коронавирусом, всего летальных исходов с начала пандемии - 628 человек.Общее количество выздоровевших составило 80 799 (+132), а показатель выздоровления составил 98%.
Из 1255 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находятся в тяжёлом состоянии и 85 - в крайне тяжёлом.Днём ранее в стране было выявлено 196 новых случаев коронавируса.