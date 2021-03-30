Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Узбекистан с деловым визитом

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 марта с официальным визитом прибыл в Узбекистан.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретил делегацию Венгрию в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова.

После короткой беседы делегация Венгрии направилась на площадь Мустакиллик.

Как передает УзА, высокопоставленный гость возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма.

После площади делегация направилась в отведенную для нее резиденцию.

Ранее сообщалось, что 29-31 марта текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Узбекистан с официальным визитом.