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  30 марта 2021
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Узбекистан с деловым визитом

CentralAsia (UZ) -  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 марта с официальным визитом прибыл в Узбекистан.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретил делегацию Венгрию в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова.

После короткой беседы делегация Венгрии направилась на площадь Мустакиллик.

Как передает УзА, высокопоставленный гость возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма.

После площади делегация направилась в отведенную для нее резиденцию.

Ранее сообщалось, что 29-31 марта текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Узбекистан с официальным визитом.

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