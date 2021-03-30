Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Узбекистан с деловым визитом
- Узбекистан, общество
- 11:45, 30 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 марта с официальным визитом прибыл в Узбекистан.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретил делегацию Венгрию в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова.
После короткой беседы делегация Венгрии направилась на площадь Мустакиллик.Как передает УзА, высокопоставленный гость возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма.
После площади делегация направилась в отведенную для нее резиденцию.
Ранее сообщалось, что 29-31 марта текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Узбекистан с официальным визитом.