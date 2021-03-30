В Туркменистане жители распродают скот из-за роста цен на корм

CentralAsia (TM) - Жители Дашогузского велаята Туркменистана избавляются от домашнего скота из-за слишком высокой стоимости кормов, передают «Хроники Туркменистана».

27-28 марта на рынке Мал-базар в Дашогузе было много местных жителей, которые продавали коров и быков. В основном скот покупают приезжие из Ахалского и Марыйского велаятов. Предпочтение отдают отелившимся коровам.

Такая корова стоит от 12 до 20 тысяч манатов ($364-$606 по актуальному курсу «черного рынка»). По словам постоянных посетителей рынка, с которыми поговорил журналист ХТ, это примерно на 10% ниже, чем в январе. Быки стоят немного дороже, но покупают их реже.

Предложение выросло в связи с тем, что животных стало затратно кормить, отмечает издание.

За последние две недели с 5 до 7 манатов за килограмм подорожал жмых (по-туркменски künjara – отходы маслопроизводства, которые идут на корм скоту) и сорго (jugara). Кормовая пшеница подорожала с 3-4 до 5-6 манатов за килограмм.

Как рассказали владельцы животных, из-за маловодья у них слабые надежды на богатый урожай этих растений.

Оросительной воды сейчас не хватает и, например, дренажную (соленую) воду из коллектора Дашогузский ввод перекачивают в канал Мал-яб и этой водой орошают сельскохозяйственные поля.

Мелкий рогатый скот – бараны и козы, 28 марта стоили от 600 до 1200 манатов. Цена на них в последнее время не меняется. Их владельцы ждут весеннего разнотравья на пастбищах.

Ранее издание Turkmen news сообщило о росте цен на корма для домашней птицы в Дашогузском велаяте. Так, с осени прошлого года в два с половиной раза, с 40 до 100 манатов за мешок, подорожали пшеничные отруби.

Возросшая стоимость корма привела к росту цен на мясо и яйца. Если месяц назад лоток из 30 штук в частных магазинах продавали за 32 маната, то на конец марта его цена достигла 47 манатов. Стоимость мяса в регионе выросла до 60 манатов за килограмм.

Курс доллара на «черном рынке» Ашхабада на 28 марта составляет 32,5 маната при покупке и 33 маната при продаже.