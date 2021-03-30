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  30 марта 2021
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В отношении Светланы Тихановской возбуждено уголовное дело «за подготовку теракта»
// DW

CentralAsia (CA) -  Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма, сообщает БЕЛТА со ссылкой на генпрокурора республики Андрея Шведа.

«Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», - сказал Андрей Швед.

Как пишет БЕЛТА, «из материалов проверки также следует, что в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей».

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в следственное управление КГБ. Генпрокуратура поручила Комитету государственной безопасности незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности, говорится в статье.

Светлана Тихановская — белорусский оппозиционер, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место после Александра Лукашенко.

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