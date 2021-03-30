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  30 марта 2021
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Глава МИД Узбекистана примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Москве

CentralAsia (UZ) -  Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Заседание пройдёт 1-2 апреля 2021 года в Москве, сообщает пресс-служба МИДа.

В ходе заседания состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Организации.

Участники также обсудят ход реализации совместных программ сотрудничества и проекты ряда новых документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств-участников СНГ.

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