Глава МИД Узбекистана примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Москве
- Узбекистан, политика
- 12:24, 30 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Заседание пройдёт 1-2 апреля 2021 года в Москве, сообщает пресс-служба МИДа.
В ходе заседания состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Организации.
Участники также обсудят ход реализации совместных программ сотрудничества и проекты ряда новых документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств-участников СНГ.