Глава МИД Узбекистана примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Москве

CentralAsia (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Заседание пройдёт 1-2 апреля 2021 года в Москве, сообщает пресс-служба МИДа.

В ходе заседания состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Организации.

Участники также обсудят ход реализации совместных программ сотрудничества и проекты ряда новых документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств-участников СНГ.