Россельхознадзор может запретить поставки помидоров из Туркменистана

CentralAsia (TM) - Россия рассматривает вопрос о введении ограничений на ввоз томатов из Туркменистана. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров с заместителем начальника госслужбы карантина растений Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Республики Туркменистан Азатом Мамедовым.

Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с выявлением случаев ввоза из Туркменистана в Россию томатов, зараженных вирусом коричневой морщинистости плодов томата – объектом, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.

Российская сторона в конце февраля направила туркменским коллегам ноту об обнаружении заболевания в продукции. Туркменская сторона в свою очередь провела обследования тепличных комплексов на территории страны, однако в связи с отсутствием необходимого оснащения в лабораториях, проводящих исследования, мониторинг наличия вируса проводился только визуально. Кроме того, туркменская сторона усилила надзор за экспортируемой продукцией. Теперь специалисты ведомства производят предотгрузочный контроль овощей, выезжая в адрес их поставщиков.