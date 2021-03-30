Граждане Туркменистана ответят в Мордовии за кражу ноутбуков у детей

CentralAsia (TM) - В Мордовии передано в суд дело двух 21-летних гостей из Туркменистана, которых обвиняют в краже. Как сообщило МВД республики, к ним обратилась директор строящегося детского сада в Ардатове. Из спортзала исчезли три ноутбука, компьютерная мышь и две веб-камеры. Ущерб государству превысил 150 тысяч рублей (около 2 тысяч долларов).

Вскоре оперативники задержали двух студентов, у них нашлась пропажа. Как оказалось, они занимались на объекте строительством и внутренней отделкой. Однако работодатель оказался недоволен и попросил студентов исправить недочеты. Приехав на объект еще несколько раз, друзья решили украсть технику, чтобы покрыть затраты на дорогу.

Заметив в спортзале несколько новых ноутбуков и веб-камеры, они взяли их, после чего уехали обратно в город. О краже оргтехники руководство учреждения узнало спустя несколько дней во время проведенной инвентаризации.

Свою вину в совершенном преступлении молодые люди не отрицали. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.