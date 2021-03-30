В ООН осудили применение боевого оружия против участников мирных акций протеста в Мьянме

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН и Верховный комиссар ООН по правам человека осудили применение боевого оружия против участников мирных акций протеста в Мьянме. Силовой разгон демонстраций в субботу привел к гибели 107 человек, включая семерых детей, и стал самым кровавым с начала протестов, связанных с захватом власти военными, сообщает Центр новостей ООН.



«Бессовестные, трусливые и жестокие действия военных и полиции, которые, как запечатлено на видео, стреляют в спину убегающим демонстрантам и не щадят даже детей, должны быть немедленно прекращены», – говорится в совместном заявлении Специального советника ООН по предупреждению геноцида Элис Ндериту и Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. В результате силового разгона акций протеста, проходивших в минувшие выходные по всей стране, сотни человек получили ранения и тысячи задержаны.



1 февраля армия Мьянмы задержала государственного советника Аунг Сан Су Чжи и других лидеров, обвинив их в «фальсификации выборов», прошедших в ноябре 2020 года. Военный комендант Мин Аунг Хлаинг объявил о введении чрезвычайного положения на один год – на период до новых выборов. С момента захвата власти по всей Мьянме продолжаются акции протеста, для разгона которых, согласно поступающим сообщениям, силы безопасности применяют, в том числе, боевое оружие.



Представители ООН потребовали от военных властей Мьянмы немедленно прекратить нападения на людей, «которых они обязаны защищать». Они также призвали международное сообщество, включая Совет Безопасности ООН, принять меры, чтобы остановить кровопролитие в Мьянме и положить конец безнаказанности за совершаемые в этой стране преступления.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил силовой разгон акций протеста и убийство мирных участников демонстраций, назвав действия сил безопасности «недопустимыми».