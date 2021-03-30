В регионах Кыргызстана населению разъяснят подписанный с Узбекистаном протокол по границам

CentralAsia (UZ) - Глава правительственной делегации по делимитации и демаркации границы КР Камчыбек Ташиев посетит приграничные территории в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, чтобы разъяснить местным жителям итоги переговоров и подписанного протокола по границам с Узбекистаном.

По информации правительства КР, на 30 марта назначена встреча с населением села Бирлик Кадамжайского района. Сегодня же пройдет встреча с жителями Узгенского, Кара-Сууйского и Сузакского районов по Кемпирабадскому водохранилищу. 31 марта пройдет встреча с жителями Ала-Букинского и Аксыйского районов.

26 марта председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, который также возглавляет правительственную делегацию по делимитации и демаркации границы, на пресс-конференции сообщил об итогах прошедших в Ташкенте двухдневных переговоров по границе. По его словам, приграничные вопросы решены «на сто процентов», и теперь между странами не осталось спорных участков. Стороны подписали итоговый протокол, согласно которому все вопросы по оставшимся участкам границы прошли процедуру описания по принципу обмена территориями, сказал он.

Отмечено, что стороны согласились провести описание на следующих участках: «Кемпирабадское водохранилище», «Канал Шарихансай», «Гавасай», «Кок- Серек», «Баястан», «Ак-Таш», «Ункур-Тоо», «Кара-Белес». Также стороны договорились с 1 апреля открыть пункты пропуска «Кайтпас», «Отукчу» для передвижения лиц, легковых автотранспортных средств и микроавтобусов (до 20 посадочных мест) в анклав Сох.

Кроме того, достигнута договоренность о проведении восстановительных работ узбекской стороной пунктов пропуска «Кара-Суу», «Бек-Абад», «Ынтымак», «Кенсай» и «Сейдикум», в последующем по мере готовности данные пункты пропуска будут открыты.

Далее состоится процедура согласования протокола с государственными органами Кыргызстана, затем будет подписан межгосударственный договор, который в последующем должен пройти процедуру ратификации в Жогорку Кенеше.

Следующее заседание правительственных делегаций пройдет на территории Кыргызстана в ближайшее время, дата пока не сообщается.

Протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1378 км. После переговоров в 2017 году сообщалось о согласовании 85% границ, 15% оставались спорными. Приграничные споры на протяжении 30 лет независимости двух стран не раз становились причиной конфликтов.