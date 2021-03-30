Турция вновь усилит ограничения из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - В Турции возобновляются жесткие ограничительные меры по выходным, а также на период месяца рамазан. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.



По его словам, действие общенационального комендантского часа продолжится с 21:00 до 05:00 местного времени.



Загруженность кафе и ресторанов не должна будет превышать 50%. Кроме того, в период рамазана (13 апреля - 13 мая) в точках общепита будут запрещены традиционные коллективные трапезы на рассвете и на закате - кафе и рестораны будут работать на вынос или обеспечивать доставку.



В настоящее время в 58 из 81 провинции страны эпидемиологическая обстановка оценивается как крайне неблагоприятная.

