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  30 марта 2021
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Шавкат Мирзиёев провел переговоры с премьер-министром Венгрии

CentralAsia (UZ) -  30 марта в резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поприветствовал высокого гостя на узбекской земле, отметил, что данный визит начнет новый этап в отношениях Узбекистана и Венгрии.

Виктор Орбан поблагодарил Шавката Мирзиёева за оказываемый теплый прием и подтвердил заинтересованность Венгрии в расширении многопланового сотрудничества с Узбекистаном.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны подтвердили готовность вывести узбекско-венгерские отношения, основанные на взаимном доверии и широком круге общих интересов, на уровень стратегического партнерства.

Наряду с этим, стороны согласились укреплять долгосрочное взаимодействие, задействовать новые взаимовыгодные направления, поддерживать связи между деловыми кругами и регионами двух стран. Состоялся также обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повестки.

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