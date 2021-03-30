Шавкат Мирзиёев провел переговоры с премьер-министром Венгрии

- Узбекистан, политика
- 13:54, 30 марта 2021
- Просмотров: 252 English
CentralAsia (UZ) - 30 марта в резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев поприветствовал высокого гостя на узбекской земле, отметил, что данный визит начнет новый этап в отношениях Узбекистана и Венгрии.
Виктор Орбан поблагодарил Шавката Мирзиёева за оказываемый теплый прием и подтвердил заинтересованность Венгрии в расширении многопланового сотрудничества с Узбекистаном.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах.
Стороны подтвердили готовность вывести узбекско-венгерские отношения, основанные на взаимном доверии и широком круге общих интересов, на уровень стратегического партнерства.
Наряду с этим, стороны согласились укреплять долгосрочное взаимодействие, задействовать новые взаимовыгодные направления, поддерживать связи между деловыми кругами и регионами двух стран. Состоялся также обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повестки.