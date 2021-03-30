Вакцину AstraZeneca переименовали после ситуации в Европе

CentralAsia (CA) - Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали на Vaxzevria. Об этом сообщает Агентство медицинских продуктов Швеции.



На сайте агентства отмечается, что изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений.



«Но важно, чтобы специалисты знали о переименовании, поскольку информация о продукте, маркировка и упаковка могут выглядеть иначе», - говорится в сообщении.



Ранее ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию AstraZeneca после обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. При этом создатели препарата настаивают на его безопасности. В компании подчеркнули, что изучение здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.