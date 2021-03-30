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  30 марта 2021
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МИД Монголии выражает соболезнование в связи с гибелью мирных жителей Мьянмы

CentralAsia (MNG) -  Представитель пресс-службы Министерства иностранных дел Монголии выразил соболезнование в связи с гибелью мирных жителей в Мьянме.

«Мы глубоко опечалены эскалацией напряженности в Федеративной Республике Мьянма и гибелью мирных жителей. Мы последовательно поддерживали процесс социального развития в Мьянме, который уважает демократию, права и свободы человека. Мы надеемся, что заинтересованные стороны разрешат вопрос мирным путем, восстановят демократию, мир и стабильность и как можно скорее вернут народ Мьянмы к его нормальной жизни», - говорится в сообщении.

По сведениям комитета по правам человека ООН, более 90 человек погибли в субботу в результате силового подавления протестов в Мьянме. Эти данные делают 27 марта самым кровавым днем за все время борьбы между захватившими власть в стране генералами и населением, отказавшимся принять переворот.

Новостной портал Myanmar Now сообщает о 114 погибших в субботу от рук силовиков. По меньшей мере 29 человек, в том числе 13-летний ребенок, убиты в Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, не менее 24 - в столице страны Янгоне.

Всего во время беспорядков в Мьянме погибли по крайней мере 500 человек.

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