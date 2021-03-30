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  30 марта 2021
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В России за сутки коронавирусом заразились 8277 человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 8277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1007 (12,2%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 4 536 820 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 119,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 188 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 486 378 человек.

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