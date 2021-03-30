Дональд Трамп запустил собственный сайт

CentralAsia (CA) - Бывший президент США Дональд Трамп запустил собственный сайт.



«Офис стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, продвигая программу «Америка прежде всего», будет стремиться информировать, просвещать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку ставит целью построение великого американского будущего», - говорится в сообщении сайта 45office.com.



Платформа является относительно небольшой на момент запуска и содержит информацию, подводящую итоги деятельности Трампа в Белом доме. На отдельной странице сторонники могут отправить комментарии бывшему президенту, запросить персональное приветствие или даже пригласить его для участия в мероприятии.

