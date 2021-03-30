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  30 марта 2021
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Эмомали Рахмон принял участие в Девятой министерской конференции «Сердце Азии — Стамбульский процесс»

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие и выступил на Девятой министерской конференции «Сердце Азии — Стамбульский процесс» под названием «Укрепление консенсуса для мира и развития». Об этом сообщает НИАТ «Ховар».

В работе конференции также приняли участие президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, министры иностранных дел и представители 15 стран-участниц, в том числе Таджикистана, Афганистана, Ирана, Турции, Азербайджана, Пакистана, Катара, Казахстана, Индии, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, России, 16 стран-доноров, а также руководители 16 региональных и международных организаций в формате онлайн.

Деятельность этого процесса направлена ​​на укрепление региональной безопасности, экономического и политического сотрудничества с Афганистаном посредством диалога и мер по укреплению доверия. Региональный диалог начался с обсуждения сотрудничества в борьбе с общими угрозами, в том числе терроризмом, наркотиками, бедностью и экстремизмом.

Ожидается, что по окончании конференции будет принята Душанбинская декларация.

В начале своего выступления Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан и Афганистан связывают многие культурные и цивилизационные узы, а также дружба и добрососедские отношения.

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