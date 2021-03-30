Турецкая вакцина будет доступна всему человечеству, - Эрдоган

CentralAsia (CA) - Турция откроет доступ к отечественной вакцине от коронавируса, как только завершатся все этапы испытаний. Условия доступа к турецкой вакцине будут максимально оптимальными для всего человечества. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.



Эрдоган выразил обеспокоенность в связи с неравномерным распределением вакцины от COVID-19 в мире. «На фоне наличия стран, где почти все население уже вакцинировано от коронавируса, есть миллиарды людей, которые не получили даже первую дозу вакцины», - сказал он.



По его словам, проблема вакцинации обрела угрожающий характер. Около 100 стран мира все еще не имеют доступа к вакцине от коронавируса, констатировал президент.