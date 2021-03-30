Nike подала в суд на создателей «Кроссовок Сатаны» с человеческой кровью

CentralAsia (CA) - Корпорация Nike подал в суд на арт-коллектив из Нью-Йорка за то, что тот создал на основе ее кроссовок пару под названием Satan Shoes. В их подошвах содержится капля настоящей человеческой крови.



Кроссовки, созданные на основе Nike Air Max 97, поступили в продажу в понедельник по цене 1018 долларов. По словам создателей, их раскупили быстрее, чем за минуту, пишет ВВС.



Авторы обуви — бруклинская организация художников MSCHF и рэпер Lil Nas X - решили заполнить пузырьки воздуха в подошве чернилами, смешанными с каплей человеческой крови. Кровь добровольно сдали члены арт-коллектива.



Nike через суд требует снять «сатанинские» кроссовки с продажи и запретить коллективу дальнейшее использование логотипа Nike.