[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Nike подала в суд на создателей «Кроссовок Сатаны» с человеческой кровью
Предыстория: Американский рэпер выпускает «Кроссовки Сатаны» с настоящей человеческой кровью. Фото

CentralAsia (CA) -  Корпорация Nike подал в суд на арт-коллектив из Нью-Йорка за то, что тот создал на основе ее кроссовок пару под названием Satan Shoes. В их подошвах содержится капля настоящей человеческой крови.

Кроссовки, созданные на основе Nike Air Max 97, поступили в продажу в понедельник по цене 1018 долларов. По словам создателей, их раскупили быстрее, чем за минуту, пишет ВВС.

Авторы обуви — бруклинская организация художников MSCHF и рэпер Lil Nas X - решили заполнить пузырьки воздуха в подошве чернилами, смешанными с каплей человеческой крови. Кровь добровольно сдали члены арт-коллектива.

Nike через суд требует снять «сатанинские» кроссовки с продажи и запретить коллективу дальнейшее использование логотипа Nike.

print
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Узбекистан
  • На утро 29 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1492 человек
  • В Монголии выявили рекордное число заражений COVID-19 за сутки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com