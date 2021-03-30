В Узбекистане на 8 лет осудили главу фирмы, обманувшей 19 000 человек

CentralAsia (UZ) - В Чиланзарском районном суде по уголовным делам 29 марта огласили приговор в отношении руководителя «Avto 60 oy» Джамшида Баходирова. Ему назначено 8 лет лишения свободы.

Суд признал Дж. Баходирова виновным по пунктам «б» и «в» части 2, пунктам «а» и «б» части 3 статьи 168 (мошенничество), статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) УК Узбекистана.

На основе пункта 1 статьи 83 Уголовно-процессуального кодекса подсудимый признан невиновным по статье 179 (лжепредпринимательство), пункту «а» части 2 и части 3 статьи 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей).

Наряду с 25-летним Джамшидом Баходировым были осуждены еще четыре человека, связанных с компанией.

Подсудимый О. Мирзаев осужден на 7 лет, Э. Курбанов приговорен к 6 годам лишения свободы, М.Гульмирзаева к 4 годам и 11 месяцам лишения свободы, М.Хакимова была освобождена от наказания на основании статьи 70 (освобождение от наказания в силу утраты лицом общественной опасности) УК Узбекистана.

Уголовное дело в отношении учредителя ООО "Avto 60 oy" Джамшида Баходирова и других должностных лиц было возбуждено 12 октября 2019 года по части 1 статьи 188−1 (незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) Уголовного кодекса Узбекистана.

Следствие завершилось 2 июня 2020 годаСудебный процесс начался 5 августа. Следствие установило, что Джамшид Баходиров, собрал более 57 миллиардов сумов (5,4 миллиона долларов) от примерно 19 000 клиентов в различных областях страны. Автомобили смогли получить только 100 клиентов фирмы.

Ответчикам было предписано возместить потерпевшим материальный ущерб. Также денежные средства, полученные от продажи имущества, будут пропорционально распределены между взыскателями.