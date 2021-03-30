Московский миграционный центр открыл представительство в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В церемонии открытия приняли участие советник премьер-министра Республики Узбекистан Мехриддин Хайриддинов, министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов, первый замминистра занятости и трудовых отношений Эркин Мухидтинов.

Многофункциональный миграционный центр Москвы открыл представительство в Узбекистане для помощи московским работодателям в подборе специалистов из числа узбекских граждан в период ограничений на въезд в Россию.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, в период пандемии въезд иностранных граждан в страну ограничен, поэтому некоторые отрасли столкнулись с нехваткой рабочей силы.

В центре московским работодателям помогают искать потенциальных сотрудников, проводить необходимые проверки, включая профессиональные навыки, состояние здоровья и разрешение на въезд и работу в России на территории Узбекистана. В функции представительства входит распространение в Узбекистане информации о вакансиях в российской столице, а также информирование московских работодателей о наличии специалистов требуемой квалификации. Кроме того, представительство организует онлайн-собеседования и оценивает профессиональные навыки трудовых мигрантов; контролирует въезд в Россию, включая наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста на COVID-19.

По словам руководителя столичного Департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, Узбекистан стал первой страной, с которой Москва начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. Примечательно, что из почти 460 тысяч ежегодно выдаваемых в Москве трудовых патентов половина приходится на граждан Узбекистана.

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