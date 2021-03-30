В Туркменистане создан Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям

CentralAsia (TM) - В Туркменистане создан Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям в качестве юридического лица. Соответствующее Постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщила информационная программа “Ватан” туркменского телевидения.

Фонд создан «в целях социальной поддержки подрастающего поколения, оказания содействия в восстановлении здоровья нуждающихся в опеке детей, а также создания благоприятных условий для их счастливой жизни, формирования в них таких высоких человеческих качеств, как патриотизм, воодушевлённость, благородство, гуманизм, добросовестность», отмечается в постановлении.

Документом также утверждены Устав, структура и штатное расписание вышеупомянутого Фонда, местом размещения которого определён комплекс зданий Международного конгресс-центра Туркменистана вдоль проспекта Чандыбил города Ашхабада.

Бердымухамедов сообщил, что намерен первым внести взнос из своего заработка в этот Благотворительный фонд, также это могут сделать не только граждане Туркменистана, но и иностранцы.