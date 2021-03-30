- Туркменистан, общество
- 16:41, 30 марта 2021
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CentralAsia (TM) - В Туркменистане создан Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям в качестве юридического лица. Соответствующее Постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщила информационная программа “Ватан” туркменского телевидения.
Фонд создан «в целях социальной поддержки подрастающего поколения, оказания содействия в восстановлении здоровья нуждающихся в опеке детей, а также создания благоприятных условий для их счастливой жизни, формирования в них таких высоких человеческих качеств, как патриотизм, воодушевлённость, благородство, гуманизм, добросовестность», отмечается в постановлении.
Документом также утверждены Устав, структура и штатное расписание вышеупомянутого Фонда, местом размещения которого определён комплекс зданий Международного конгресс-центра Туркменистана вдоль проспекта Чандыбил города Ашхабада.
Бердымухамедов сообщил, что намерен первым внести взнос из своего заработка в этот Благотворительный фонд, также это могут сделать не только граждане Туркменистана, но и иностранцы.