[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане создан Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане создан Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям в качестве юридического лица. Соответствующее Постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщила информационная программа “Ватан” туркменского телевидения.

Фонд создан «в целях социальной поддержки подрастающего поколения, оказания содействия в восстановлении здоровья нуждающихся в опеке детей, а также создания благоприятных условий для их счастливой жизни, формирования в них таких высоких человеческих качеств, как патриотизм, воодушевлённость, благородство, гуманизм, добросовестность», отмечается в постановлении.

Документом также утверждены Устав, структура и штатное расписание вышеупомянутого Фонда, местом размещения которого определён комплекс зданий Международного конгресс-центра Туркменистана вдоль проспекта Чандыбил города Ашхабада.

Бердымухамедов сообщил, что намерен первым внести взнос из своего заработка в этот Благотворительный фонд, также это могут сделать не только граждане Туркменистана, но и иностранцы.

print
  • Суэцкий канал открыт для навигации
  • В Ташкенте избили блогера, призывавшего отменить уголовное наказание за гомосексуализм
  • Эксперты прогнозируют рост цен на абрикосы, персик и сливы из Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com