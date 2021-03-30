Возобновляется автобусное сообщение между столицей и регионами Туркменистана

CentralAsia (TM) - С 1 апреля в Туркменистане в тестовом режиме возобновится междугороднее автобусное сообщение по направлениям Ашхабад-Дашогуз-Ашхабад; Ашхабад-Мары-Ашхабад; Ашхабад-Туркменбаши-Ашхабад. Об этом сообщается на сайте туркменского автотранспортного предприятия.

Курсировать автобусы по направлению Ашхабад-Дашогуз-Ашхабад и Ашхабад-Мары-Ашхабад будут три раза в неделю, по направлению Ашхабад-Туркменбаши-Ашхабад – один.

Пассажирские перевозки будут осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

У пассажиров должна быть справка об отрицательном анализе на COVID-19, выданная по месту жительства не ранее чем за 72 часа до поездки. Отмечается, что на обратном пути эта справка не потребуется.

Автобусы на пути следования останавливаться не будут. Пассажирам перед посадкой будут измерять температуру, а руки обрабатывать обеззараживающим раствором.

На работников служб общественной безопасности МВД Туркменистана возлагается обязанность следить за соблюдением определенной дистанции, которой должны придерживаться пассажиры, а также контроль ношения масок.

Выполнение междугородних рейсов в стране приостановилось 16 июля 2020 года в целях профилактики инфекционных заболеваний. 1 марта были возобновлены пассажирские автобусные перевозки по маршруту: Ашхабад – Дашогуз - Ашхабад.