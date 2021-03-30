Сердар Бердымухамедов совершит визит в Россию

CentralAsia (TM) - Сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, вице-премьер Сердар Бердымухамедов, направляется с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

Как стало известно на заседании правительства 29 марта, вместе с Бердымухамедовым-младшим в Россию едет министр иностранных дел Рашид Мередов. Визит продлится с 30 марта до 2 апреля. Представители правительства Туркменистана примут участие в заседании Межправительственной туркмено-российской комиссии.

На том же заседании кабмина было объявлено, что другие вице-премьеры с 29 марта по 2 апреля направляются в поездки по велаятам Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов, ранее сменивший большое количество должностей, был назначен вице-премьером в феврале 2021 года. Именно с поста вице-премьера его отец в 2006-2007 годах переместился в президентское кресло.

На заседании 29 марта неожиданно было объявлено, что Гурбангулы Бердымухамедова избрали членом Халк Маслахаты (одной из палат парламента). Конституция напрямую запрещает действующим президентам избираться в парламент. Зато она гарантирует пожизненное членство в Халк Маслахаты отставным главам государства.